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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استلام 104 آلاف طن قمح من المزارعين بالمنوفية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:50 ص
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
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كشف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين في محافظة المنوفية، عن انتظام استلام الأقماح من المزراعين منذ بداية التوريد وحتى اليوم، وتمَّ استلام 104 آلاف و345 طن قمح من المزارعين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع موقف توريد محصول القمح حتى الآن، وذلك في اجتماع مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي مصيلحي أن معدل توريد القمح هذا العام هو الأعلى منذ عدة سنوات سابقة، حيث تم حتى الآن توريد مليون وربع المليون طن، مُشيرا إلى أن معدل التوريد اليومي يبلغ نحو 120 ألف طن.

وأوضح وزير التموين أن وزارة المالية أتاحت حتى الآن 5.2 مليار جنيه لصرف مستحقات المزارعين الذين يوردون محاصيلهم من القمح، حيث يتم دفع المستحقات للجهات المُسوقة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ البنك المركزى الذى وافق على استثناء الشركات العاملة فى مجال تسويق القمح من حدود السحب والإيداع المُعلنة، كما تم أيضًا استثناء التجار الذين يتم التعامل معهم، كما توجه الوزير بالشكر لكل العاملين فى لجان استلام القمح، والذين يستكملون عملهم يوميًا بعد الإفطار حتى الحادية عشرة مساء، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين فى هذه اللجان والمترددين على أماكن استلام القمح.

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