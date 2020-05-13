تعقيم شامل لقاعات ومباني البرلمان وإجازة مدفوعة الأجر للعاملين

بدأت اليوم إجراءات التعقيم الكامل لقاعات ومباني مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة العامة المقرر عقدها الأحد المقبل بعد ثبوت إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، وعزلها بمستشفى قصر العيني.وأصدر المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، قرارًا باعتبار اليوم وغدًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالأمانة، وذلك في ضوء اتخاذ إجراءات احترازية لتطهير وتعقيم قاعات ومبانى ومكاتب مقر مجلس النواب اعتبارًا من اليوم.قال الأمين العام لمجلس النواب، في رسالته لجميع الموظفين، إن تلك الإجراءات تأتي حرصًا على صحة وسلامة جميع المترددين على المقر البرلمانى.واستثنى القرار مَن يقرر الأمين العام ضرورة حضورهم لتسيير الأعمال، خاصة المكتب الفني للأمين العام، ومكتب نائب الأمين العام والقطاع الطبي، والقطاع الإداري والقطاع الهندسي، ومركز المعلومات، والإدارة المركزية لجدول الأعمال، وأمانة لجنة الخطة والموازنة، وأمانة لجنة الشئون الاقتصادية على أن يكون حضور العاملين بالقطاعات والإدارات المشار إليها وفقًا للضرورة القصوى لتسيير الأعمال.