ضبط 5 أطنان ملح فاسد بشرق الإسكندرية

تمكنت وحدة شرطة مباحث تموين حي شرق الإسكندرية، من ضبط 5 أطنان "ملح" بعدد 100 جوال غير صالح للاستهلاك الآدمي بمنطقة أبيس الثانية، دائرة قسم شرطة رمل ثان.وقامت مباحث تموين شرق من ضبط السائق "خ.ع" لسيارة محملة بكمية 5 طن من "ملح الملاحات" الذي يُعاد تعبئته كملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، واحتوائه على شوائب ونسبة رطوبة عالية.وتم تحرير محضر برقم 8071 لعام 2020 جنح رمل ثان، وجارٍ العرض على النيابة المختصة.