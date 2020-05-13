298 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل (298) إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد- 19)، منها: (89) حالة لمواطنين عمانيين، و(209) حالات لأشخاص غير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (4019) حالة، وعدد الوفيات (17)، بالإضافة إلى تماثل (1289) حالة للشفاء.ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية- التي بثت النبأ- ناشدت وزارة الصحة العمانية جميع المقيمين بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.