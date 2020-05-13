والد الشهيد محمد شويقة: التربية هي العامل الرئيسي في وطنية الشباب

قال والد الشهيد محمد شويقة، إن الشهيد كان أكبر إخوته، وأول حفيد في العائلة، وإنه تربى على الوطنية والإخلاص والأمانة وحب الناس، لافتًا إلى أنه تقدم للجيش في سلاح الصاعقة عام 2014م، وقضى تدريبه في أنشاص والتحق بكتبيته في العريش بعد ذلك.وأضاف والد الشهيد محمد شويقة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، أن التربية والنشأة الأولى هي العامل الرئيسي في وطنية الشباب.بينما قالت والدة الشهيد، إنها بمجرد أن عرفت أنه سيتم تجسيد شخصية وقصة حياة الشهيد أحمد منسي توقعت أن يظهر ابنها في المسلسل، والذي جسده الجندي ياسر في المسلسل.وأشارت إلى أن التفجير الذي تم تجسيده هو نفس التفجير الذي توفى فيه ابنها الشهيد، مؤكدة أن الإحساس شديد ويوجع القلب، مشيرة إلى أنها استقبلت خبر استشهاد ابنها بالرفض وعدم التصديق.وتابعت: "في لحظة نزل على قلبى سكينة وصبر واحتسبت ابنى شهيدا عند الله"، لافتة إلى أنها لم تصرخ ولم تبكِ على ابنها، لأنه يستحق الشهادة والفخر وأن يكون إلى جوار الله.