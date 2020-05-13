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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الثروة الحيوانية»: منعنا ذبح «البتلو» لتسمينها وزيادة وزنها

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:35 ص
أبقار
أبقار
هدير شعراوي
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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتم ذبح ما يقرب من 350 ألف رأس حيوان سنويًا من العجول، لافتا إلى أن البتلو يصل وزنه من 80 إلى 120 كيلو جراما على الأقل، وتم منع ذلك طبقا للوزارة الزراعة حتى يتم تسمين العجول.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إجراءات وزارة الزراعة أقرت بمنع ذبح  البتلو وتسمين الحيوانات حتى تصل إلى 400 كيلو جرام على الأقل، ثم يتم ذبحها ومنعت ذبح البتلو صغير الحجم.

وأشار" سليمان" إلى أن  نسبة التصافى يصل تقريبا لـ60% من الوزن وبالتالى نحصل على  لحم صافى من الحيوان نفسه 250 كيلو جراما وهو ما يقارب 5 أضعاف.
وأكد أننا لم نستورد أو نزيد فى الرؤوس الحيوانية وهي نفس الأعداد المتاحة لدينا، ولكن تم تنظيم ومنع ذبحها إلى بعد تسمينها للاستفادها منها بشكل أكبر.   

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