ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

بعثت الملكة إليزابيث الثانية برسالة تنطوي على "تقدير دائم وأمنيات طيبة" للعاملين في المجال الصحي في أنحاء العالم بمناسبة يوم الصحة العالمي.وقالت الملكة "أود أن أشكر جميع العاملين في مهنة الرعاية الصحية لالتزامكم واجتهادكم الذي ينم عن إنكار للذات حيث تقومون بأدوار مهمة للغاية لحماية وتحسين الصحة ورعاية الناس".وبثت الملكة رسالتها في تسجيل مصور نُشر على الحساب الرسمي للعائلة المالكة على تويتر نشر أيضًا صورًا للملكة وغيرها من أفراد العائلة أثناء زيارة مستشفيات ولقاء العاملين في مجال الصحة.وظهر في الفيديو أيضًا، أبناء الملكة الثلاثة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته كاميلا والأميرة آن والأمير إدوارد وحفيد الملكة الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.وقالت الملكة "في أوقات المحنة نلاحظ دائما أن أفضل ما في النفس البشرية يظهر على السطح، تفاني عدد لا حصر له من أطقم التمريض في الوقت الشديد الصعوبة هو مثال يحتذى به لنا جميعا".وأضافت: "نبعث أنا وعائلتي تقديرنا الدائم وأمُنياتنا الطيبة".