أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن زيادة أرقام الدعم الفني لمنصة إدمودو التعليمية التي تستخدم لرفع أبحاث طلاب المدارس إلكترونيًا.وأوضح الدكتور طارق شوقي أن الوزارة خصصت أرقامًا للتواصل عبر المكالمات والواتس آب والتيليجرام من الساعة الـ٩ صباحًا حتى الساعة ٥ مساءً، والتواصل عبر الواتس آب والتيليجرام من الساعة ٨ مساءً حتى الساعة ١٢ منتصف الليل.- للاتصال هاتفيًا على: 01029686337 - 01113326412 - 01122002816 - 01025224111 - 01016469475 - 01028252398 - 01092553215 - 01227086089 - 01226014787 - 01149017029 - 01149016870 - 01141853080 - 01149012103 - 01148970340 - 01148940580- أرقام الواتس آب: 01025224111 - 01016469475 - 01028252398 - 01092553215 - 01227086089 - 01226014787- أرقام التيليجرام: 01122002816 - 01113326412 - 01029686337