لانتهاكها الحرية الدينية.. واشنطن تدعو لفرض عقوبات على تركيا

أوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) وزارة الخارجية الأمريكية، بإعادة تركيا إلى قائمة مراقبة خاصة بسبب استمرار الحكومة التركية في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية"، وفقًا للتقرير السنوي للجنة.ويشير تقرير USCIRF لعام 2020، الذي صدر في 28 أبريل، إلى أن تركيا هى الدولة الوحيدة من بين 30 دولة عضو في الناتو ذات مخاوف تتعلق بالحرية الدينية.وقال التقرير المكون من 104 صفحات: "طوال عام 2019، واجه أعضاء مختلف الطوائف الدينية والأقليات العرقية في تركيا تهديدات بالعنف بما في ذلك عمليتي قتل على الأقل".واستشهدت بطعن المبشر المسيحي والمواطنة الكورية الجنوبية جينووك كيم في شوارع مدينة ديار بكر الجنوبية الشرقية ومواطنة أرمنية عند بابها الأمامي في اسطنبول، بعد شهرين من نشر رسالة على شكل صليب على حائط بيتها، يحتوي على الألفاظ النابية ويشير إلى السكان على أنهم "الكفار".وسلطت USCIRF الضوء أيضًا على ضرورة قيام الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين بتتبع جهود الأقليات الدينية "لفتح أماكن العبادة وغيرها من المواقع الدينية ذات الأهمية الروحية أو الثقافية أو التاريخية واستعادتها وتجديدها وحمايتها".وتابع التقرير الأمريكي: أنه "في عدة حالات في عام 2019، واجهت المواقع الدينية والثقافية الأرمنية والآشورية واليونانية، بما في ذلك العديد من المقابر، أضرارًا شديدة أو دمارًا - في بعض الحالات بسبب الإهمال، ولكن أيضًا بسبب التخريب أو مشاريع البناء التي أقرتها الدولة - كما واجهت الطائفة العلوية ممارسات اضطهادية متعددة من قبل الحكومة التركية.ودعت اللجنة الحكومة الأمريكية إلى "ممارسة ضغط كبير على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحابها من سوريا".كما طلبت USCIRF من إدارة ترامب منع أنقرة من القيام "بالتطهير الديني والعرقي" في تلك المنطقة، أو "انتهاك حقوق الأقليات الدينية والعرقية الضعيفة هناك".وقال التقرير "الأقليات الدينية في مناطق أخرى استولت عليها تركيا في وقت سابق، مثل عفرين، استمرت في التعرض للاضطهاد والتهميش، وخاصة النازحين اليزيديين والمسيحيين".فيما نفت تركيا أنباء عن أي تطهير عرقي متعمد أو نية لطرد الأكراد، لكنهم يقولون إن التهجير الجماعي للأكراد بعد القبض على عفرين كان نتيجة ثانوية للقتال.وقالت USCIRF إن أنقرة استهدفت بعض الأشخاص الأمريكيين المحتجزين "فيما يتعلق بالدين أو المعتقد"، وهو انتهاك يدعو إلى "فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المسؤولين".