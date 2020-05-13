تشييع جنازة طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال بالخليل

شيع الفلسطينيون، صباح اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل زيد جميل القيسية، الذي استشهد صباح اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفارعة بالخليل.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الفتى القيسية البالغ من العمر 15 عاما، استشهد إثر إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل.وأصيب 4 شبان آخرون بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.وشيعت الجماهير الفلسطينية جثمان الشهيد القيسية وسط حالة من الغضب، مرددين هتافات غاضبة تندد بعدوان الاحتلال الإسرائيلي.