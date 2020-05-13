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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

النصب باسم كورونا.. كُتيب مجهول المصدر يروج لعلاج الفيروس

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:31 م
كورونا
كورونا
ميرفت فهمي
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يستغل البعض من ضعاف النفوس أزمة كورونا لتحقيق أرباح لحد النصب والاحتيال بأسم الفيروس، وكانت آخر حيل النصب، انتحال مجموعة من الأشخاص لصفة موظف بالإدارة الصحية بعزبة مكرم بمركز أولاد صقر بالشرقية لبيع كتيبات مجهولة المصدر تحتوي على معلومات توعوية بشأن الفيروس بهدف الربح.

كانت العديد من الاستغاثات وردت للإدارة الصحية بأولاد صقر، تفيد بوجود أشخاص ينتحلون صفة العمل بالإدارة، وأنهم يمارسون النصب والاحتيال، عن طريق بيع كتيب عن فيروس "كورونا" بهدف الربح واستغلالًا للظروف الراهنة.

وانتقلت لجنة الطوارئ بالإدارة الصحية لتتبين صحة الواقعة، وتم ضبط سبعة أفراد يبيعون كتيب عن
طرق الوقاية من الفيروس.

يتضمن الكتيب بعض المعلومات التوعوية المغلوطة، ويتم بيعه بـ 70 جنيهًا، ويؤكد من أدعوا انتمائهم إلى الإدارة الصحية لضحاياهم احتوائه على أسماء عدد من الأطباء، ومن يحصل عليه يعفي من دفع ثمن الكشف لدي الطبيب ويتم إجراء التحاليل الطبيبة له مجانا، مما أدى دعا عدد من المواطنين إلى شراؤه.

وتواصلت "الدستور" مع بعض ضحايا كتيب "كورونا" المزيف، فقالت فوزية إبراهيم:
"طرق باب منزلي ذات يوم سيدة ورجل وادعيا أن الإدارة الصحية تبيع كتيب من شأنه تقديم الخدمة لجميع الآهالي بالسماح لهم بالكشف عند بعض الأطباء وإجراء فحوصات فيروس كورونا، موضحة أنها نظرًا لخوفها الشديد من الوباء حصلت على هذا الكتيب، ودفعت 70 جنيهًا، إلا أنها شكت في أمر القصة كاملة عندما تعددت شكاوى جيرانها وتأكدوا أن وزارة الصحة لم تقدم مثل هذه الخدمة على الإطلاق.

وتابعت عطيات أحمد: اعتقدت أن هذا الكتيب سيمثل طوق نجاة في حال أي اشتباه بالإصابة بالفيروس إلا أنها تأكدت من أن جميع الأرقام الموجودة بالكتيب لا تتعدى المعلومات التي تضمنها معلومات عامة عن الفيروس.

وقد كشف هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفاصيل استغلال البعض لمحنة كورونا والنصب على المواطنين ببيع كتيب مجهول المصدر للإرشادات الصحية، وكأنه طوق النجاة من فيروس كورونا في مركز أولاد صقر، موضحًا إنه تم توزيع بعض كتب الإرشادات الصحية بـ70 جنيها.





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