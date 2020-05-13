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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«خلية المعصرة» و«أحداث برج العرب» أبرز محاكمات اليوم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 09:24 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، عددا من المحاكمات التي تهم الرأي العام، أبرزها محاكمة المتهمين في أحداث قسم شرطة العرب، ومحاكمة المتهمين في خلية المعصرة.

- محاكمة المتهمين في أحداث قسم شرطة العرب

تنظر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".
تعود أحداث تلك الواقعة لمحافظة بورسعيد في شهر أغسطس 2013، وعرفت إعلاميًّا باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، واتهم فيها قيادات الجماعة الإرهابية، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015، حكمًا بمعاقبة محمد بديع، مرشد الإخوان والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا.


- محاكمة المتهمين في "خلية المعصرة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المعصرة" لاتهامهما بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات.
ومن المقرر أن تؤجل المحاكمة إدرايًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية أنهم في غضون الفترة بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014، بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعًا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.


- محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم "ي. ا" صاحب قهوة، و"ح. ا" هارب، و"ع. أ" عامل، و"سيد. أ" ميكانيكي، و"س. ا" ربة منزل، و"ف. ر" ربة منزل، و"ن. ع" ربة منزل.
وأسندت النيابة للمتهمين قتل المجني عليه "أ. إ" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتربصوا بالمجني عليه أمام مسكنه، وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بإطلاق عيار ناري صوبه، وقام باقي المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الأول بضربه على رأسه مستخدمًا سلاحا أبيض "سنجة"، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.
كما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف مع موظف عمومي وهو نقيب شرطة بقسم السلام، لمنعه من قيامه بعمله أثناء ضبطهم، وقد تمكنوا من تهريب المتهم الثاني، كما حازوا أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح.

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