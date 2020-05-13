كثافات مرورية متوسطة فى القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.وتمثلت الطرق التي تشهد تزاحما في الطريق الدائري من المريوطية للمنيب، وكذلك الأمر في الدائري من مسطرد حتى نفق السلام، وفي نفق السلام اتجاه الطريق الزراعي، وعلى طريق كورنيش النيل.وتباطأت حركة المرور بمحور الأوتوستراد، وبكوبري الحدائق المتجه إلى الفنجري، بطريق جسر السويس، وفي شارع الهرم اتجاه الجيزة شهد كثافات متوسطة، وكذلك الحال في شارع جامعة الدول العربية، وفي كوبري الحدائق.وظهرت كثافات مرورية في أول عباس ومصطفي النحاس بمدينة نصر وشارع المرغني بمصر الجديدة، وعلى الدائري من وصلة المريوطية المنيب، والمحور من المنصورية لنفق فودافون، وفي طريق الإسماعيلية من هايبر وان لمدخل العاشر من رمضان.وتباطأت حركة المرور في نفق الملك الصالح، وعلى الدائري من أم بيومي للمرج.