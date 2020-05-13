الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين فى أفغانستان

أدانت الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى في كابول، وجنازة شرق البلاد، وأديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان- أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعربت الإمارات عن خالص تعازيها ومواساتها، لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.