الكويت تبلغ مشتري النفط بتحميل خام أقل في يونيو

قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الأربعاء إن مؤسسة البترول الكويتية أبلغت العملاء أنهم سيحملون كميات أقل من النفط الخام في يونيو، إذ إنها حددت نسبة السماح التشغيلي عند ناقص خمسة بالمائة لجميع درجات الخام.وأوضحا أن هذا التعديل أحدث إجراء من جانب مؤسسة البترول الكويتية للوفاء بتعهدات البلاد بخفض الإنتاج في إطار اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا فيما يعرف بمجموعة أوبك+.ويأتي ذلك عقب إعلان الكويت خفضا جديدا لإنتاج النفط بواقع 800 ألف برميل يوميا يُنفذ في يونيو فضلا عن التخفيضات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل بموجب اتفاق أوبك+.وتخطط أوبك+ لخفض الإنتاج بحجم قياسي يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو.