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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي 9 مصابين جدد وخروجهم من مستشفى عزل إسنا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:27 ص
مستشفى عزل إسنا
مستشفى عزل إسنا
هدى الأمير
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شهد مستشفى عزل إسنا لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، خروج 9 متعافين جدد، وذلك بعدما أثبتت التحاليل المعملية تحول نتائج الإصابة من إيجابية إلى سلبية.

وقال وليد الضوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى عزل إسنا، إن الفريق الطبي بالمستشفى قد نجح في مساعدة 9 مصابين على التعافي، من بينهم مرضى كبار في السن، وذلك ما يعد بمثابة التحدي بالنسبة للأطباء ونجحوا في اجتيازه.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن إجمالي حالات التعافي قد بلغ حتى الآن 325 متعافى، من بينهم متعافون مسنون، وسيدات وأطفال، وبذلك يصبح مستشفى إسنا في مقدمة مستشفيات العزل فيما يتصل بتحقيق أعلى معدل للشفاء، والذي تجاوز معدل 65٪ حتى الآن.

وأشار إلى أن مستشفى العزل الصحي بإسنا يحظى بالكثير من جانب الدولة، حيث تعمل وزارة الصحة بكل ما أوتيت من قوة من أجل توفير كل الأدوات الطبية، والأدوية العلاجية، هذا إلى جانب الدعم المعنوي الذي يقدمه أفراد المجتمع المدني.

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعافي دفعات جديدة من المرضى، ليظل مستشفى إسنا محافظًا على مكانته، ومؤديًا واجبه نحو المرضى.

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