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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تتأهب لأول عاصفة مدارية هذا العام

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:52 ص
الفلبين
الفلبين
وكالات
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تستعد الفلبين لعاصفة مدارية تتجه نحو البلاد اليوم الأربعاء، لتكون بذلك أول عاصفة تضربها خلال العام الجاري.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن العاصفة المدارية "فونجفونج" ستأتي مصحوبة برياح سرعتها القصوى 85 كيلومترا في الساعة وهبّات بسرعة 105 كيلومترات لدى تحركها ناحية الشمال الغربي من الأقاليم الشرقية للبلاد.

ومن المحتمل أن تشتد قوة العاصفة، المعروفة محليا باسم "أمبو"، إلى مستوى إعصار بعد غد الجمعة.

وذكر مكتب الأرصاد أنه من المتوقع أن تؤثر العاصفة على العاصمة الفلبينية مانيلا في وقت لاحق من الأسبوع.

وحثت السلطات السكان على اتخاذ تدابير احترازية ضد الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية، بينما تم وضع فرق الطوارئ المحلية في حالة الاستعداد.

ويضرب الفلبين سنويا نحو 20 إعصارا مداريا في المتوسط، مما يتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.

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