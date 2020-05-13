صالون القاهرة الثقافى يقيم أمسية شعرية «أون لاين».. غدًا

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة دكتور هيثم الحاج علي، غدا الخميس، أمسية شعرية بصالون القاهرة الثقافي الدولي، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.ويستضيف الصالون فى الأمسية الشاعر العماني حسن المطروشي، والشاعر المصري علي عمران، والشاعرة اللبنانية حنان فرفور، والشاعرة البحرينية سوسن دهنيم، والفنان أشرف علي من مصر.يدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والإعلامية منال الربيعي، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزءين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.