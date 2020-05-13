رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يقيم محاضرة حول الشائعات فى وقت الأوبئة.. غدًا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:47 ص
أ ش أ
طباعة
يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، غدا الخميس، محاضرة بعنوان "الشائعات فى وقت الأزمات والأوبئة" للدكتور خالد أبو الليل، عضو لجنة التراث الثقافى غير المادى بالمجلس.

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ضمن الفعاليات الثقافية التى تعرض أونلاين تحت عنوان (ثقافة أونلاين) التى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وذلك من أجل التصدى لفيروس كورونا الوبائى.

وتأتى المحاضرة ضمن برنامج شهر رمضان المعظم وفى إطار سلسلة (ثقافة أونلاين) التي تتضمن تقديم محاضرتين أسبوعيا؛ يلقيها متخصصون من أعضاء لجان السياسات واللجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة، ويصاحب المحاضرة ترجمة بلغة الإشارة؛ وذلك في إطار توجيه وزيرة الثقافة بتسهيل تقديم الخدمة الثقافية لذوي الهمم من ضعاف السمع.

موضوعات متعلقة

مصاب بكورونا: «شقيقي عزم العائلة على الإفطار و11 نتائجهم إيجابية»

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

مجموعة طلعت مصطفى تبدأ توزيع 182.5 مليون جنيه أرباحًا على المساهمين

مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية في جنيف

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

«تويتر» تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل بشكل دائم

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

أهالي فرشوط يدشنون مبادرة لدعم الأطباء والمرضى في المستشفيات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

صالون القاهرة الثقافى يقيم أمسية شعرية «أون لاين».. غدًا

«الأعلى للثقافة» يقيم محاضرة حول الشائعات فى وقت الأوبئة.. غدًا

الدولى للتصوير بالشارقة يفتح باب المشاركة أمام المصورين فى العالم

«الحب فى زمن الكورونا» رواية جديدة للكاتبة أمانى التونسى