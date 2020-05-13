«الأعلى للثقافة» يقيم محاضرة حول الشائعات فى وقت الأوبئة.. غدًا

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، غدا الخميس، محاضرة بعنوان "الشائعات فى وقت الأزمات والأوبئة" للدكتور خالد أبو الليل، عضو لجنة التراث الثقافى غير المادى بالمجلس.ويأتى ذلك فى إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ضمن الفعاليات الثقافية التى تعرض أونلاين تحت عنوان (ثقافة أونلاين) التى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وذلك من أجل التصدى لفيروس كورونا الوبائى.وتأتى المحاضرة ضمن برنامج شهر رمضان المعظم وفى إطار سلسلة (ثقافة أونلاين) التي تتضمن تقديم محاضرتين أسبوعيا؛ يلقيها متخصصون من أعضاء لجان السياسات واللجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة، ويصاحب المحاضرة ترجمة بلغة الإشارة؛ وذلك في إطار توجيه وزيرة الثقافة بتسهيل تقديم الخدمة الثقافية لذوي الهمم من ضعاف السمع.