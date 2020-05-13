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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الدولى للتصوير بالشارقة يفتح باب المشاركة أمام المصورين فى العالم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:45 ص
تصوير
تصوير
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أطلق المهرجان الدولي للتصوير بالشارقة باب التسجيل في جوائز دورته الخامسة، أمام موهوبي وعشاق فن التصوير حول العالم لعرض أعمالهم في منصةٍ عالمية، ضمن عشر فئات، منها تسع فئات للصور الفوتوغرافية بالإضافة إلى فئة "أفضل فيلم قصير" للمتخصّصين في تصوير الأفلام.

وتدرس إدارة المهرجان موعد انعقاد دورته الجديدة، وفقًا للتطورات الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19)، بما يحقق شروط السلامة والأمان الصحي للمصورين وضيوف المهرجان وجمهوره والعاملين على تنظيمه.

وتشمل فئات الجوائز، "المناظر الطبيعية"، و"البورتريه"، و"تصوير الرحلات"، و"التصوير المعماري"، و"التصوير الصحفي"، و"التصوير عن قرب" (الماكرو)، و"التصوير الجوي والدرون"، و"فئة الصغار" (أقل من 18 عامًا)، و"فئة موظفي حكومة الشارقة" وهذه الفئة متاحة لمختلف فنون التصوير، وفئة "الأفلام القصيرة والصور المتحركة".

وقال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) شهد نموًا لافتًا في حجمه ونطاق انتشاره، ليصبح حدثًا سنويًا رائدًا يجذب عشاق فنون التصوير الفوتوغرافي، من الهواة والمحترفين من مختلف بلدان العالم.

وأضاف أن، المهرجان يمثل منصة معرفية وفنية لاكتشاف المواهب الاستثنائية في مجال التصوير، إلى جانب كونه منصة للمحترفين لعرض قصصهم وتجاربهم الملهمة، منوهًا بأن جوائز المهرجان استقبلت على مدى دوراته الأربع الماضية أكثر من 45 ألف مشاركة، كما وفّر لكافة المقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة أعمال نخبة من المصورين الموهوبين من جميع أنحاء العالم.

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