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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. حفل للفنون التقليدية الكورية مترجم إلى العربية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:41 ص
المركز الثقافي الكوري
المركز الثقافي الكوري
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يقيم المركز الثقافي الكوري الجنوبي في مصر، غدًا الخميس، الحفل الثاني لفعالية "فنون كلاسيكية بأنامل شابة" عن طريق البث المباشر على قناة اليوتيوب.

ويشمل الحفل عروضًا من الفن التقليدي الكوري مترجمة للعربية، يقدمها مجموعة من طلبة وخريجي جامعة كوريا الوطنية للفنون.

وكان المركز الثقافي الكوري بدأ نهاية شهر أبريل الماضي عبر صفحته على اليوتيوب في بث مباشر لمجموعة من الحفلات الموسيقية الافتراضية تحت عنوان "موسيقى كلاسيكية بأنامل شابة"، وبثت أولي الحفلات يوم الخميس 30 أبريل.

وتنظم الحفلات بالتعاون مع جامعة كوريا الوطنية للفنون، وهي جامعة الفنون الوطنية الوحيدة في كوريا الجنوبية، وتضم العديد من التخصصات في مجالات الموسيقى والدراما والسينما والتليفزيون والوسائط المتعددة والرقص والفنون البصرية والفنون التقليدية الكورية.

وتهدف الحفلات كما يقول يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري إلى إعطاء دفعة من الأمل وإشاعة أجواء التفاؤل في ظل أزمة فيروس كورونا، فضلًا عن الترفيه عن المشاهدين الملتزمين بالحجر الصحي المنزلي.

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