الآثار الاجتماعية لكورونا ندوة إلكترونية ضمن مبادرة "خليك في البيت"

نظم صالون القاهرة الثقافي الدولي برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي محمد حميدة، حلقة نقاشية خاصة حول الآثار الاجتماعية لفيروس كورونا في المنطقة العربية.الصالون تم بثه من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الإرتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.واستضاف الصالون وزيرة المرأة التونسية السابقة نزيهة العبيدي، والدكتورة راندا رزق عضو المجلس الرئاسي للمسؤولية الاجتماعية بمصر، وفي الجزء الثاني من الليلة يستضيف الصالون الشاعرة السورية سهام الشعشاع.أدار الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والفنانة التشكيلية مها السباعي من سوريا.