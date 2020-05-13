«دار المدى» تستعد لطرح مذكرات صوفيا لورين بالعربية

أعلنت دار المدى للنشر عن قرب صدور الترجمة العربية لمذكرات النجمة العالمية صوفيا لورين تحت عنوان "أمس، اليوم، غدًا.. حياتى"، ترجمة على عبدالأمير صالح.وعرضت النجمة الإيطالية ما وصفته "صندوق الذكريات" الذي احتوى صورًا قديمة ورسائل من ممثلين مشهورين أمثال فرانك سيناترا وجارى جرانت وأودرى هيبورن وريتشارد بورتن فضلًا عن توأم روحها مارشيلو ماسترويانى.ويحفل الكتاب بالعديد من القصص الشيقة، منها كيف أوقفت محاولات الممثل الأمريكى مارلون براندو للتقرب منها وعلاقتها بالممثل الإنجليزى جارى جرانت.والكتاب بمثابة تعريف بالعديد من الشخصيات السينمائية العالمية على مدار 60 عامًا، ويعرض حياة فتاة بسيطة من جنوب إيطاليا أصبحت واحدة من أشهر نجمات السينما العالمية.وأخذت لورين اسم كتابها من فيلمها الشهير الذى يحمل الاسم نفسه للمخرج الإيطالى فيتوريو دى سيكا الذى أنتج عام 1963 ولعبت فيه ثلاثة أدوار مختلفة مع ماسترويانى.