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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصاب بـ«كورونا» يعيد كوريا الجنوبية لحالة الاستنفار

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:50 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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دعت السلطات الكورية للعثور على جميع زوار منطقة إيتايون سيئول الترفيهية، حيث حدث تفش جديد للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" ترتبط معظم الإصابات الجديدة في البلاد بمريض زار في ليلة واحدة خمسة ملاهي ليلية في منطقة سيتاون الشعبية في الحانات والمراقص. في المجموع، وتم تحديد أكثر من مائة شخص أصيبوا بعد زيارة هذه المؤسسات، بما في ذلك العديد من الأجانب.

ووفقا لتقديرات الحكومة، قد يكون هناك أكثر من 5.5 ألف شخص زاروا هذه الأندية، ولكن حتى الآن عُثر على حوالي 3.5 آلاف، حيث لا يستجيب العديد من الزوار لنداءات السلطات خوفا من الكشف عن هويتهم.

وفي هذا الصدد، وعد رئيس الوزراء بأن تكون جميع فحوصات الفيروسات التاجية لزوار هذه المنشآت سرية بالكامل، وحث المواطنين على الحضور طواعية للمرافق الطبية للاختبار.

وأكد جونغ سي غونغ أنه "حتى لو كانت نتائج الاختبار إيجابية، فإننا نعد بجمع وتخزين البيانات الدنيا الضرورية فقط".

وحتى يوم الثلاثاء، حددت سلطات كوريا الجنوبية 102 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأشخاص الذين يزورون النوادي والحانات في إيتايون، وإزاء ذلك أمرت قيادة عدة مدن في جمهورية كوريا، بما في ذلك سيئول، بالإغلاق المؤقت لأماكن الترفيه كإجراء لمنع انتشار الوباء.

وإجمالًا، ارتفع عدد المصابين خلال اليوم الماضي في كوريا الجنوبية بنسبة 26 ووصل إلى 10962.

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