فنزويلا تتسلم معدات طبية من الصين للمساعدة فى مواجهة كورونا

تسلمت فنزويلا أكثر من 46 طنًا من المعدات الطبية أرسلتها الصين للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، حسبما قال وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو في تصريح تلفزيوني من مطار كاراكاس مساء أمس الثلاثاء.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألفارادو أن، الصين أرسلت 80 ألف اختبار "بي سي آر" للكشف عن الفيروس.وأضاف الوزير أن، بلاده تسلمت نحو 4 ملايين قناع وجه وقفازات، مشيرًا إلى أن بلاده تسلمت ما إجماليه حوالي 300 طن من المعدات الطبية من الصين.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.