تسليم أبحاث الطلاب المتخلفين عن موعدهم بصفوف النقل.. اليوم

تستكمل مدارس التعليم الأساسي، اليوم الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، استقبال المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بالنظام الورقي، ووفقًا للجدول الذي أعدته الوزارة، من الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي والثاني الأعدادي والصف الأول الثانوي «منازل».وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن بداية الأسبوع الماضي، طرق رفع المشروعات البحثية، المقررة تنفيذها من طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي للثالث الأعدادي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.وبدأت المدارس في استقبال المشروعات البحثية من السبت الماضي، وحتى السبت المقبل، وأتاحت الرفع الإلكتروني عبر منصة «أدمودو».