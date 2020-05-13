الصين تسجل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا

قالت سلطات الصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 مايو، مقابل حالة واحدة قبلها بيوم.وكانت ست من الحالات الجديدة إصابات محلية في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد، وقالت لجنة الصحة الوطنية في نشرتها اليومية، إن الحالة الواردة من الخارج رُصدت في شنجهاي.كما سجلت الصين ثماني حالات جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض يوم 12 مايو، مقابل 15 حالة قبلها بيوم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.