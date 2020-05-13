مادورو يمدد «حالة التأهب» فى فنزويلا شهرًا لمكافحة كورونا

مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "حالة التأهب" على المستوى الوطني لمدة 30 يومًا، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.كما تطرق مادورو في كلمة بالتلفزيون الوطني إلى أسعار النفط وقال إن سعرالنفط الفنزويلي يبلغ 14 دولارًا للبرميل، أي بأقل من تكلفة الإنتاج، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.وقال إنه يتوقع أن يستقر سعر النفط عند حوالى 40 دولار للبرميل وأوضح أن الاستقرار والسعر الجيد للنفط هو أساس استقرار الأسواق والاقتصادات والنظام المالي العالمي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.