الولايات المتحدة تسجل 1.894 وفاة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 1.894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 82.246، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.ويظهر الرقم ارتفاعًا حادًا في أكثر البلدان تضررًا من حيث عدد الوفيات، بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء كوفيد-19 الى ما دون الألف يومي الأحد والإثنين.وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 1.367.927، وفق الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.