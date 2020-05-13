زلزال شدته 6.5 درجة يضرب منطقة محيطة بجزر سانتا كروز

أعلن مركز رصد الزلازل في أوروبا والبحر المتوسط، عن أن زلزالًا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، وقع قرب جزر سانتا كروز في المحيط الهادئ.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس "، أضاف مركز الزلازل ان الزلزال وقع على عمق 129 كيلومترا.وقال المركز الوطني الأمريكي للتحذير من موجات المد على تويتر، إنه لا يتوقع حدوث موجات مد بعد الزلزال.