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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 13 مايو 2020

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:59 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 13 مايو 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تتعدد الاحتمالات الإيجابية، وتجد تجاوبًا معك بعد تردد وممانعة، فتحول الحوار إلى أكثر إنتاجية وإيجابية.
عاطفيًا: بعض المشاكل القديمة تظهر إلى الوجود مجددًا، ناقشها مع الحبيب لعلك تجد لديه الحل المناسب.
صحيًا: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة.

الثور
مهنيًا: تطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك وتجعلك حائرًا، أنصح لك العمل الهادئ البعيد عن المغامرات، ودرس الخطوات جيدًا.
عاطفيًا: ركز في علاقتك ولا تكرر أخطاء الماضي، وتبادل الآراء والأفكار مع الشريك فهو وحده القادر على تفهم ظروفك.
صحيًا: حاول قدر الإمكان عدم افتعال المشكلات لأسباب تافهة قد تعرّضك لأزمة صحية.

الجوزاء
مهنيًا: تعيش وقتًا ديناميكيًا وناشطًا يقدّم إليك فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع.
عاطفيًا: تفكر في الانتقال إلى وضع جديد مع الشريك تشعر أنه سيزيد من تمتين العلاقة بينكما.
صحيًا: تبدو مضطربًا وقلقًا، ويسيطر عليك هاجس الخوف من الإصابة بمرض خطير.

السرطان
مهنيًا: يبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك.
عاطفيًا: كن حذرًا مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه.
صحيًا: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في أحضان الطبيعة.

الأسد
مهنيًا: أُحذّرك من أجواء هذا اليوم، فقد تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، انتبه من عملية بيع أو شراء تتعثّر.
عاطفيًا: قد تتثار مشكلات جانبية تعيق أمامك التحرّك والتواصل مع الشريك إنما لفترة قصيرة.
صحيًا: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.

العذراء
مهنيًا: تجد حلولًا لبعض المشكلات المستعصية منذ مدة، فتزرع السعادة في محيطك، والنتائج كلها تكون في مصلحتك.
عاطفيًا: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك العاطفية وتؤدي إلى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها.
صحيًا: لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاط، بل برهن لهم العكس وشجعهم.

الميزان
مهنيًا: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.
عاطفيًا: قد تبوح بشيء أو يدعمك الشريك للبدء بجديد وتبحث عن التغيير والتنوّع في العلاقة بغية اختيار الأسس الصحيحة لها.
صحيًا: قد ينقل إليك خبر مهم أو تكتشف خفايا بعض الأمور فترتاح نفسيًا وجسديًا.

العقرب
مهنيًا: لا يناسبك المربع الفلكي بين القمر من الدلو والشمس من الثور لذلك هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم.
عاطفيًا: يزورك أحد الأصدقاء حاملًا دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية.
صحيًا: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر.

القوس
مهنيًا: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بدون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك.
عاطفيًا: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف تحديات ولا استفزازات يمكن أن تعرضك للمساءلة لاحقًا.
صحيًا: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.
مهنيًا: ينصح لك هذا اليوم تنفيذ جميع الواجبات لأن الجوّ ملائم جدًا.

الجدي
مهنيًا: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم.
عاطفيًا: الأجواء مليئة بالرومنسية والعذوبة والسعادة، فهي تحمل إليك الهدايا العاطفية والمالية على السواء.
صحيًا: عليك التفكير دائمًا أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك لكي تبقى في حال جيد وتقوم بواجباتك تجاه عائلتك.

الدلو
مهنيًا: تعرف شعبية جيدة، فتزداد ثقتك بالنفس كذلك سيكون بانتظارك أجواء مصالحة تنتهي من مسئولية أو عمل فما عليك إلا المحافظة على مكتسباتك.
عاطفيًا: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى، وتقدّر سعة طاقة الشريك على العطاء اللامتناهي تجاهك بشكل متواصل.
صحيًا: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.

الحوت
مهنيًا: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسئوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.
عاطفيًا: الأجواء العاطفية خالية من التشنج والإرباك، وعساك تتعرف على شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك.
صحيًا: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.

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