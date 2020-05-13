حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 13 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 13 مايو 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:الحملمهنيًا: تتعدد الاحتمالات الإيجابية، وتجد تجاوبًا معك بعد تردد وممانعة، فتحول الحوار إلى أكثر إنتاجية وإيجابية.عاطفيًا: بعض المشاكل القديمة تظهر إلى الوجود مجددًا، ناقشها مع الحبيب لعلك تجد لديه الحل المناسب.صحيًا: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة.الثورمهنيًا: تطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك وتجعلك حائرًا، أنصح لك العمل الهادئ البعيد عن المغامرات، ودرس الخطوات جيدًا.عاطفيًا: ركز في علاقتك ولا تكرر أخطاء الماضي، وتبادل الآراء والأفكار مع الشريك فهو وحده القادر على تفهم ظروفك.صحيًا: حاول قدر الإمكان عدم افتعال المشكلات لأسباب تافهة قد تعرّضك لأزمة صحية.الجوزاءمهنيًا: تعيش وقتًا ديناميكيًا وناشطًا يقدّم إليك فرصة لتحسين الوضع، شرط التحلّي بالمرونة والتواضع.عاطفيًا: تفكر في الانتقال إلى وضع جديد مع الشريك تشعر أنه سيزيد من تمتين العلاقة بينكما.صحيًا: تبدو مضطربًا وقلقًا، ويسيطر عليك هاجس الخوف من الإصابة بمرض خطير.السرطانمهنيًا: يبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك.عاطفيًا: كن حذرًا مع الشريك، لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه.صحيًا: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في أحضان الطبيعة.الأسدمهنيًا: أُحذّرك من أجواء هذا اليوم، فقد تتعرّض للإرهاق والاشمئزاز، انتبه من عملية بيع أو شراء تتعثّر.عاطفيًا: قد تتثار مشكلات جانبية تعيق أمامك التحرّك والتواصل مع الشريك إنما لفترة قصيرة.صحيًا: السبيل الوحيد للقيام بأي نشاط ترفيهي هو التخفيف من ساعات العمل الإضافية.العذراءمهنيًا: تجد حلولًا لبعض المشكلات المستعصية منذ مدة، فتزرع السعادة في محيطك، والنتائج كلها تكون في مصلحتك.عاطفيًا: قرارات جريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك العاطفية وتؤدي إلى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها.صحيًا: لا تظهر أمام الآخرين عجزك عن القيام بأي نشاط، بل برهن لهم العكس وشجعهم.الميزانمهنيًا: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائدًا في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك.عاطفيًا: قد تبوح بشيء أو يدعمك الشريك للبدء بجديد وتبحث عن التغيير والتنوّع في العلاقة بغية اختيار الأسس الصحيحة لها.صحيًا: قد ينقل إليك خبر مهم أو تكتشف خفايا بعض الأمور فترتاح نفسيًا وجسديًا.العقربمهنيًا: لا يناسبك المربع الفلكي بين القمر من الدلو والشمس من الثور لذلك هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم.عاطفيًا: يزورك أحد الأصدقاء حاملًا دعوة لك وللشريك لتمضية عطلة أسبوع رومانسية.صحيًا: حافظ على معنوياتك لأنه يوم دقيق وقد يعرّض سلامتك للخطر.القوسمهنيًا: تتيح لك الظروف التعبير بسهولة وطلاقة عن مختلف آرائك بدون حرج أو إرباك، وتبرهن للجميع أن ما وصلت إليه الفضل به لكفاءتك.عاطفيًا: أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم مع الشريك، لا تخف تحديات ولا استفزازات يمكن أن تعرضك للمساءلة لاحقًا.صحيًا: عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس العمل ومنح نفسك بعض الراحة اللازمة.مهنيًا: ينصح لك هذا اليوم تنفيذ جميع الواجبات لأن الجوّ ملائم جدًا.الجديمهنيًا: قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم.عاطفيًا: الأجواء مليئة بالرومنسية والعذوبة والسعادة، فهي تحمل إليك الهدايا العاطفية والمالية على السواء.صحيًا: عليك التفكير دائمًا أن الصحة هي الأهم بالنسبة إليك لكي تبقى في حال جيد وتقوم بواجباتك تجاه عائلتك.الدلومهنيًا: تعرف شعبية جيدة، فتزداد ثقتك بالنفس كذلك سيكون بانتظارك أجواء مصالحة تنتهي من مسئولية أو عمل فما عليك إلا المحافظة على مكتسباتك.عاطفيًا: بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى، وتقدّر سعة طاقة الشريك على العطاء اللامتناهي تجاهك بشكل متواصل.صحيًا: أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون عنها.الحوتمهنيًا: تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسئوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة.عاطفيًا: الأجواء العاطفية خالية من التشنج والإرباك، وعساك تتعرف على شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك.صحيًا: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.