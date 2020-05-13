الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020

أعلن وزير القويّ العاملة محمد سعفان، بأنه سوف يتم الإعلان عن وقت صرف الدفعة الثانية من المنحة قبل عيد الفطر المبارك، والصرف سوف يكون من خلال كارت مربوط بحساب مفتوح لكل مستحقّ من المستحقين، عن طريق منافذ البريد على مستوى الجمهورية وفروع البنك الزراعي المصري.

اقرأ أيضا: الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg وأوضح بأن إجماليّ المستحقين من صرف منحة الـ500 جنيه، والذين يصرفوا الدفعة الثانية يبلغ عددهم 2 مليون و37 ألف، و324 مستحقّ، إجمالي الحاصلين على الدفعة الأولى من المنحة مليار و18 مليون و662 ألفّ جنيه، تم ذلك بعد تقييم بياتاتهم يصل 4 ملايين عامل تقدم من خلال المنظّومة الإلكترونيّة لوزارة القوى العاملة في الفترة المحددة بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة لذلك.





وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الذين صرفوا منحة الـ500 الدفعة الأولى من المستحقين عبر 2911 منفذ للبريد، في27 محافظة يصل عددهم 48 ألفّ و177 مستحقًّا، الباقي 688 ألفّ و991 ألفّ يصرفون حتى الساعة 4 من يوم الخميس، ويعتبر آخر يوم لصرف المنحة للمتخلفين.





رابط القوى العاملة

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه يجب على كل مستحقّ أن يكون معه الهاتف الشخصي المرسل عليه الرسالة النصية بمكان ووقت صرف المنحة، ووجود بطاقة الرقم القومي وصورة منها، ولا يستطيع المستحقين من دخول منفذ صرف المنحة إلابهم، وذلك لتخفيف التزاحم وحفاظا علي سلامة المستحقين، وبعد عرض تفاصيل مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020 فإنه يمكن الدخول على موقع رابط القوى العاملة عبر الرابط التالي: . يمكن الدخول على موقع رابط القوى العاملة عبر الرابط التالي: manpower.gov.eg



