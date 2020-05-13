البرازيل تتجاوز ألمانيا فى عدد إصابات «كورونا»

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 177589 اليوم الثلاثاء، ليتجاوز عددالحالات في ألمانيا والذي بلغ 170508.كما أعلنت البرازيل 881 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وهو رقم قياسي في يوم واحد، ورصدت 9258 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الفترة ذاتها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.