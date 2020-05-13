دراسة: وفيات «كورونا» ستتجاوز 147 ألف أمريكى

راجع معهد جامعة واشنطن لقياسات الصحة والتقييم توقعاته للخسائر البشرية التي ستتكبدها الولايات المتحدة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ونشر رقما جديدا أكثر تشاؤما.وخلص معهد (IHME)، في دراسته الجديدة، إلى أن أكثر من 147 ألف أمريكي سيسقطون ضحية لـ"كوفيد-19" حتى أوائل أغسطس القادم، بما يتجاوز نحو عشرة آلاف حالة أشارت إليها التوقعات السابقة المنشورة من قبل المعهد.وأوضح المعهد أن هذه المراجعة تعتمد على تقييم سلسلة عوامل رئيسية تؤثر على وتيرة تفشي الوباء، بما فيها معدل الفحوص الطبية وتحركات المواطنين وتخفيف إجراءات التباعد وقيود الحجر.وتوفى 82227 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، بواقع ضعفي حصيلة وفيات أي دولة أخرى في العالم.