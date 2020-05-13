مستشار فى البيت الأبيض: صرت أخشى الذهاب للعمل

أقر مستشار في البيت الأبيض سبق أن توقع عدم تسجيل وفيات بكورونا في بلاده، بأنه يخشى الذهاب لعمله تفاديًا لإلتقاط الفيروس.وقال المستشار الإقتصادي في البيت الأبيض كيفين هاسيت، في مقابلة أجرتها معه قناة CBS: "الذهاب إلى العمل أصبح أمرًا محيرًا، وكما هو معروف لم أكن جزئا من [فريق] البيت الأبيض في مارس، وأعتقد أنني كنت سأكون بأمان أكبر بكثير لو بقيت في منزلي بدلًا عن الذهاب إلى الجناح الغربي [للبيت الأبيض]، لكن الوقت حان للناس للقيام وخدمة بلادهم".ولفت إلى أن، كثيرًا من الموظفين يعملون يوميا في مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" في الجناح الغربي من البيت الأبيض، رغم خطر الفيروس، موضحًا أن هناك كثيرا من الأمور لا يمكن أداؤها إلا من هناك.وفي وقت سابق، أعد هاسيت توقعات نصت على أن حصيلة الوفيات جراء "كوفيد-19" في الولايات المتحدة ستبقى عند مستوى الصفر حتى 15 مايو.