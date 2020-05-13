محافظ الغربية ونائبه فى جولة بالمحلة الكبرى

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، علي استمرار المتابعة اليومية لأعمال الرصف والنظافة ورفع تراكمات القمامة ورفع الإشغالات التي من شأنها إعاقة حركة المرور بالشوارع بكافة مدن ومراكز المحافظة.جاء ذلك خلال جولته المفاجئة، والتي انتهت منذ قليل، لمدينة المحلة الكبرى، والتي رافقه فيها نائبه الدكتور أحمد عطا، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، والمحاسب عبد العزيز عجاج رئيس حي أول المحلة، ومحمد أبو سليم رئيس حي ثان المحلة ونائبته لمياء عبد اللطيف.وجه محافظ الغربية بضرورة رفع إشغالات المحلات التجارية والمرور بصفة دورية على هذه المحلات، وتحرير محاضر للمخالفين، والتنبية بضرورة استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بالشوارع حفاظًا علي صحة المواطنين.شملت الجولة تفقد الشوارع بنطاق حي ثان المحلة الكبرى، كما تابع خلو الشوارع من المواطنين تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر التجوال، ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.