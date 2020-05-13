وفيات «كورونا» تتجاوز الـ290 ألفًا حول العالم

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن وفيات جائحة كورونا تجاوزت الـ290 ألف حالة حول العالم، موضحة أن عدد الضحايا في أنحاء المعمورة وصل إلى 291334 حالة.وحسب الجامعة، التي تعتمد على بيانات السلطات ووسائل الإعلام ومصادر أخرى، فقد تم علاج أكثر من 1483198 شخصا، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المكتشفة 4254302 حول العالم.والأسبوع الماضي انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بيانات الجامعة حول ضحايا فيروس كورونا في الولايات مستقبلا، واعتبرها تستند إلى "بيانات خاطئة".وكانت وسائل إعلام قد نشرت تقارير تابعة للجامعة لتقييم وقياس المؤشرات الصحية، التي تحدثت عن توقعات بأن يصل عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة في شهر أغسطس إلى 134475.كما تداولت تقارير تابعة لجامعة جونز هوبكنز، رجحت أن يتضاعف عدد الوفيات اليومية في الولايات المتحدة مرتين تقريبا بحلول شهر يونيو.