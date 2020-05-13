رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات «كورونا» تتجاوز الـ290 ألفًا حول العالم

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن وفيات جائحة كورونا تجاوزت الـ290 ألف حالة حول العالم، موضحة أن عدد الضحايا في أنحاء المعمورة وصل إلى 291334 حالة.

وحسب الجامعة، التي تعتمد على بيانات السلطات ووسائل الإعلام ومصادر أخرى، فقد تم علاج أكثر من 1483198 شخصا، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المكتشفة 4254302 حول العالم.

والأسبوع الماضي انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بيانات الجامعة حول ضحايا فيروس كورونا في الولايات مستقبلا، واعتبرها تستند إلى "بيانات خاطئة".

وكانت وسائل إعلام قد نشرت تقارير تابعة للجامعة لتقييم وقياس المؤشرات الصحية، التي تحدثت عن توقعات بأن يصل عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة في شهر أغسطس إلى 134475.

كما تداولت تقارير تابعة لجامعة جونز هوبكنز، رجحت أن يتضاعف عدد الوفيات اليومية في الولايات المتحدة مرتين تقريبا بحلول شهر يونيو.

موضوعات متعلقة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

مصاب بكورونا: «شقيقي عزم العائلة على الإفطار و11 نتائجهم إيجابية»

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

أهالي فرشوط يدشنون مبادرة لدعم الأطباء والمرضى في المستشفيات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى الطوخى: تميز بحرفية فى معالجة قضايا المجتمع

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي