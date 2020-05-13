رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعلاميون أفارقة عالقون بمصر: كرم أم الدنيا يشعرنا بالخجل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:44 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد إعلاميون أفارقة عالقون في مصر بسبب جائحة كورونا، أنهم وجدوا من الجهات المسئولة اهتمامًا بالغًا وكرمًا أشعرهم بالخجل طوال فترة إقامتهم.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تعليق حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية في 19 مارس الماضي، في ضوء جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع تسلل الفيروس عبر المسافرين، وفي هذه الأثناء، كانت بعض الدول قد أعلنت عن وقف حركة الطيران وإغلاق المطارات لديها مما تسبب في وجود بعض العالقين الأجانب بمصر.

وكان من بين العالقين الأجانب في مصر ثلاثة إعلاميين أفارقة تواجدوا بالبلاد لحضور دورة تدريبية بمركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع لوزارة الدولة للإعلام.

ومن بين الإعلاميين الأفارقة العالقين في مصر، معدة البرامج بالفضائية السودانية نازك محمد يوسف، والتي تحكي تجربتها وتقول: "وصلنا إلى مصر في السابع من شهر مارس الماضي لحضور الدورة التدريبية المتقدمة التاسعة للإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة العربية التي كان من المقرر لها الاستمرار لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي في السادس والعشرين من الشهر نفسه، ولكن توقفت الدورة في يوم السادس عشر من مارس مع بداية انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم وارتباط انتقال عدوى المرض من خلال التجمعات البشرية، لذلك عمل المشرفين على الدورة على ترتيبات عودة المتدربين إلى بلدانهم في أسرع وقت حتى يتلافوا معضلة إغلاق المطارات".

وأضافت يوسف: "الجهات المسئولة في مصر بذلت جهودًا جبارة كنا شهودًا عليها حتى نجحت في إعادة متدربي ثمان دول أفريقية إلى بلدانهم سالمين، بينما وقف تعليق الطيران عائقًا في عودة متدربي السودان والنيجر".

وتابعت: "منذ ذلك الوقت تتحمل الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الدولة للإعلام ووزارة الخارجية كافة نفقات الإقامة الخاصة بنا، ووجدنا كل الرعاية والاهتمام من القائمين على الدورة لدرجة أشعرتني بالخجل، هم في السودان يقولون مصر الشقيقة، وهذا ما لمسته فعلا منذ أن وطأت أقدامي أرض مصر من معاملة خاصة للسودانيين فهي فعلا مصر الشقيقة، وباهتمام الحكومة المصرية بنا نشعر أننا في بلدنا".

من جانبه، قال المخرج بالإذاعة القومية السودانية عبد العظيم محمد الطيب: "هذه أول زيارة لي لمصر لحضور الدورة التدريبية التي تعدها وزارة الإعلام، وقد كان واضحًا دقة الترتيب والاستعداد لهذه الدورة منذ استقبالنا في مطار القاهرة بواسطة طاقم العلاقات العامة بمركز التدريب والدراسات الإعلامية، حيث تم اصطحابنا إلى مقر إقامة الدارسين نحن وآخرون توافدوا من تسع دول أفريقية هي نيجيريا والنيجر وجزر القمر وسيراليون وغينيا كوناكري ومالي وتشاد وموريتانيا والجزائر، وبدأت الدورة بداية جيدة في مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري بمحاضرات قيمة شارك بها خبراء في المجال الإعلامي العربي، تخللها زيارات إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب والمتحف المصري للآثار ومتحف التاريخ الإسلامي، كما أقيم حفل على شرف الدارسين على باخرة في النيل".

وأضاف المخرج بالإذاعة القومية السودانية: "توقفت الدورة لظروف انتشار فيروس كورونا، واستطاع عدد من المشاركين بالدورة بمساعدة المشرفين على الدورة العودة إلى بلدانهم سالمين، ومنهم من تم احتجازه بالحجر الصحي بعد وصوله لدولته مباشرة كإجراء احترازي ومنهم من ظل عالقًا في مطارات دول أخرى حتى استطاع الوصول إلى دولته سالمًا وكلهم على تواصل معنا بالقاهرة، بينما لم نتمكن نحن دارسي دولة السودان من العودة نظرًا لغلق المطارات".

وقال الطيب: "نحمد الله كثيرًا أن فشلت سفريتنا حيث كان من المقرر أن نسافر إلى الخرطوم عبر إحدى الدول، ولكن لطف الله بنا فتم إلغاء السفرية وتقرر البقاء في مصر، هنا حتى عند شرب الماء تشعر بأنه يهديك السلام من السودان تشم فيه رائحة الأرض والأهل، الناس طيبون واللغة سهلة ومحبوبة وليست غريبة علينا فكثيرًا ما نتحدث اللهجة المصرية في منازلنا".

وتابع: "كنت أتمنى زيارة أماكن عديدة في مصر، قاتل الله الكورونا حرمتني من كل هذه المتعة والمعرفة، ولكن الحمد لله الذي أبقانا في مصر، ما يحدث للمصريين يحدث لنا ولم نشعر بأننا عالقين".

واختتم: "نشكر ونقدر للشعب المصري المهذب وللقائمين على هذه الدورة والتي نتمنى أن تكتمل بعد تجاوز هذه الأزمة، كما ننقل لهم شكر أسرنا التي تتواصل معنا وننقل لهم مايفعلونه معنا من تقدير واحترام في مصر".

فيما قال الإعلامي بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالنيجر محمد عبد الوهاب محمد: "استفدنا كثيرًا من المحاضرات التي تلقيناها في مركز التدريب نظريًا وتطبيقيًا، واكتسبنا منها كثيرًا من الخبرات خصوصًا فيما يخص تأثيرات الإعلام الجديد بسلبياته وإيجابياته على المجتمع ودور الإعلامي في المجتمع بصفة عامة".

وأضاف: "عندما توقفت الدورة سافروا الزملاء إلا أنا والأخوة من السودان وبدأت مرحلة جديدة صعبة في بدايتها، متي سيكون السفر؟ وكيف؟ ولكن مع دعم الزملاء من مركز التدريب والدراسات الإعلامية الذين وقفوا معنا يوميًا لمراقبة كل ما نحتاجه سواء من الناحية المادية أو وضعنا في الفندق مقر الإقامة، وكان التواصل يتم عن طريق الاتصال أو الزيارات لتفقد أحوالنا ولولا حظر التجول لكانوا معنا كل يوم".

وتابع عبد الوهاب: "منذ بداية هذه الفترة بكل صراحة أنا شخصيا استفدت كثيرا كإعلامي كنت أهتم بمتابعة قرارات الحكومة المصرية لمكافحة أزمة كورونا وحشد جهود مختلف مؤسسات الدولة من الجيش والأطباء والإعلاميين وكل الشعب المصري ضد فيروس كورونا، كما تابعت مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة هذه الجائحة".

واستكمل: "لا أجد كلمات تعبر عن مدى شكرنا للأخوة في مركز التدريب الذين واصلوا متابعة أحوالنا باهتمام، الشيء الذي أشعرنا بأننا لم نفارق بلداننا، الشعب المصري ودود للغاية حفظه الله وحفظ أفريقيا من هذا الوباء".

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية»: كورونا ليس قاتلًا وخطورة الفيروس تمثل 20%

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

إخلاء سبيل صينيين بكفالة في قضية حنين حسام

الاختيار الحلقة 19.. إصابة هشام عشماوى فى تفجير كمين الفرافرة

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

أهالي فرشوط يدشنون مبادرة لدعم الأطباء والمرضى في المستشفيات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى الطوخى: تميز بحرفية فى معالجة قضايا المجتمع

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي