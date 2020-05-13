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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ضياء عبدالخالق: مدرسة أحمد زكى قديمة وخطر على الممثل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:26 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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فاجأ الفنان ضياء عبد الخالق، الإعلامية بسمة وهبة برده عن مقارنته بأحمد زكي، قائلًا: "مع تقديرى الكبير للفنان أحمد زكى، الذى أعشقه واحب تمثيله.. لكن أختلف معه في هذه المدرسة.. أنا لا أتقمص.. فهذه المدرسة قديمة جدًا وخطر جدًا على الممثل والبيئة المحيطة به".

وأضاف "عبدالخالق"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "التمثيل مهنة عقل وفهم مش شغلانة تقمص وتقليد.. لو فهمت هشتغل صح.. بدون تقمص أو العودة لدكتور نفساني أو مصحة".

وأكد أن "الممثل لازم يقرأ اللي بين السطور، مش الكلام اللي على السطح.. ويظهر ذلك في لحظات الصمت، ونظرات العين".

وتابع: "التمثيل مهنة صعبة وليست سهلة والممثل لازم يكون مركز جدًا وهذا يستغرق مجهودًا ذهنيًا وبدنيًا كبيرًا".

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