حملات تعقيم ومساعدات داخل قرية مأمون بمنيا القمح (صور)

شن حسني الحاجري، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، حملة تعقيم لعزبة مأمون التابعة للوحدة المحلية بالجديدة، في محافظة الشرقية، شملت تطهير ورش جميع الشوارع والمنشآت بالقرية بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بها.وقامت أجهزة التعقيم ومختصين الإدارة الصحية بمنيا القمح، بالتعاون مع إدارة تحسين البيئة، بتعقيم المنازل والأسطح داخل القرية كإجراء احترازي من أنتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.وحرص مجلس المدينة على تقديم بعض المساعدات الإنسانية لأهالي المصابين بالقرية، وتم الاتفاق مع صاحب المخبز المجاور للقرية بتعيين فردين لتوصيل الخبز للأهالي بصفة مستمرة، لعدم التزاحم وانتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين.