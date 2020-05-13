الاتحاد الأفريقى يطلب مساعدة مجلس الأمن لمواجهة كورونا

ناشد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مجلس الأمن الدولي بمساعدة بلدان القارة في تصديها لجائحة فيروس كورونا المستجد.وقال المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماع له حول مواجهة مرض "كوفيد-19" الثلاثاء، إن "جائحة كورونا تمثل تهديدا جوهريا لحياة البشر والسلام والأمن في العالم، وندعو بهذا الصدد مجلس الأمن الدولي إلى أن يساهم، وفقا لمسئوليته الأساسية في المساعدة على السلام والأمن الدوليين، في الجهود المبذولة بأفريقيا والعالم على حد سواء، واتخاذ تدابير ضرورية لمواجهة الجائحة".وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأفريقي قلق جدا إزاء استمرار تفشي جائحة كورونا في القارة وجميع تبعاتها بالنسبة للسلام والأمن، وكذلك تأثيرها على الحياة الاجتماعية الاقتصادية في البلدان الأفريقية.وأعلن الاتحاد الأفريقي تسجيل أكثر من 68 ألف إصابة بفيروس كورونا في أنحاء القارة، وأكثر من 2.3 ألف وفاة، وتماثل أكثر من 23 ألفا للشفاء.