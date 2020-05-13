الغرف التجارية تطلق مبادرة التحول الرقمى لمواجهة فيرس كورونا

كشف المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة التجارة بالقاهرة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مايكروسوفت مصر، والتي تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، وإدارة المشتريات، وإدارة البيع والتوزيع، والتخزين، وغيرها من الإدارات.وتأتى هذه المبادرة في إطار حزمة من المبادرات التي ستطلقها الشعبة خلال الفتره القادمة، والتي تستهدف مساعده الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على القيام بكل مراحل التحول الرقمي لتجاوز الأزمه الحالية التي يمر بها السوق؛ بسبب تداعيات وباء «كوفيد-19».وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تطبيقات «ERP» التي يتكون منها نظام تخطيط موارد المؤسسات بمشاركة البيانات بين إدارات المؤسسة المختلفة مثل «التصنيع، المشتريات، المبيعات، والحسابات، وما إلى ذلك»، تستهدف تدفق المعلومات فيما بينها، كما أنها تعمل على إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين.وأضاف أن مبادرة الغرفة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي تسعى لتوفير كافة مزايا نظم «ERP»، ومنها التكامل بين الإدارات والأنظمة المختلفة لإدارة المؤسسة، بجانب السعة التخزينية الواسعة للبيانات، وإمكانية تحديثها بشكل مستمر، مع إضافة ملفات جديدة، والأهم من كل هذا هو القدر العالي من الأمن والتأمين للبيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، وهو بالطبع يمتاز بقدرته على تلبية احتياجات كافة المستخدمين ويناسب مختلف المؤسسات أيًا كان نشاطها وطبيعة عملها، بجانب المرونة والسهولة في تداول البيانات وسرعة تسجيل وإضافة كل جديد، بجانب قدرته على تحسين مستويات الكفاءة والإنتاجية والقابلية التامة لانسياب المعلومات وتجميعها في قاعدة بيانات مركزية واحدة.وأكد كريم غنيم، عضو مجلس إداره الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن مؤسسات الأعمال تعلم جيدًا أهمية دور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات «ERP» في تحسين نظم العمل، وزيادة كفاءة الأداء وتحسين العملية الإنتاجية وزيادة الإيرادات، إلا أن العقبة الأساسية التي كانت تواجه غالبية المؤسسات هوارتفاع تكلفة الحصول على هذه التطبيقات التكنولوجية.وأضاف أن أهمية هذه المبادرة التي تطلقها الغرفة من خلال إتاحة هذه النظم لكافة مؤسسات الأعمال، من مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلف الأحجام والفئات، للاستفادة من تشغيل هذه التطبيقات وبتكلفه تبدأ من 999 جنيه، لكل حساب تريده المؤسسة ومتاح لكل مؤسسة العدد الذي تريده من الحسابات، وذلك بالتنسيق مع خدمة الحوسبة السحابية.من جانبه، قال المهندس محمد مسعود، مستشار وزير قطاع الأعمال، إنه تم الاعتماد والاستفادة من المناقصة الضخمة التي وقعتها وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركات العالمية المتخصصة في تقديم نظم «ERP »، لاتاحة هذه التطبيقات التكنولوجية لكافة الشركات التابعة للوزارة، في إطار برنامج «التحول الرقمي»، الذي تعمل الوزارة على تطبيقه في الشركات التابعة، بهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج والحد من خسائر بعض شركات قطاع الاعمال العام، والتحول إلى الربحية، حيث وفرت الوزارة نموذج مثالي وآليات عمل إيجابية لتطبيق هذه الحلول التكنولوجية في مؤسسات الأعمال، والآن يمتد هذا الإنجاز ليستفيد منه القطاع الخاص.