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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ضياء عبدالخالق يكشف كواليس تجسيد أمير الدم فى «الاختيار»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:06 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أعرب الفنان ضياء عبدالخالق، عن سعادته برد فعل وإشادة الجمهور بدوره في مسلسل "الاختيار"، قائلًا: "أنا ممثل لازم أفصل موقفي من الشخصية ودوري في المسلسل.. ولم أقلق من تجسيد شخصية إرهابى لأن الأدوار المختلفة والمتنوعة تحدٍ للممثل".

وتحدث "عبدالخالق"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، عن كواليس اختياره لتجسيد أمير الدم "أبو عبدالله" في المسلسل.

وأضاف: "المخرج بيتر ميمى بعتلى واتس آب يتضمن صورة توفيق فريج، ومقال كبير عن تاريخ هذا الإرهابى"، مشيرا إلى أنه لم يتردد في قبول تجسيد الدور؛ لأن العمل في منتهى الأهمية، حيث قرأ بعض الكتب التي تسلط الضوء على تلك الشخصية مثل كتاب "أمراء الدم".

وعن إجادته اللهجة السيناوية، قال إن شركة "سينرجى" المنتجة للعمل، وفرت له مصحح لهجة من مدينة العريش، مشيرًا إلى أنه قرأ وتعلم لغة أهل العريش وجلس مع مصحح اللهجة لإتمام ذلك، حيث عمل على التحضير لشخصية أمير التنظيم الإرهابي في سيناء لمدة من شهر إلى شهر ونصف تقريبًا.

وكشف ضياء عبدالخالق، تفاصيل تجسيده الشخصية، موضحًا أن: "أبو عبد الله دماغ مش سهلة، ولكنه استغل ذلك في اتجاه خاطئ".

وأردف: "الممثل لازم يقرأ اللي بين السطور، مش الكلام اللي على السطح.. ويظهر ذلك في لحظات الصمت، ونظرات العين".

وأشار إلى أن أطقم العمل أمام وخلف الكاميرا كانوا في منتهى الروعة، وكانوا يقدمون العمل بحب وروح جماعية، وظهر ذلك والنتيجة كانت نجاح العمل.

وفى رده على أصعب مشهد في المسلسل، قال: "كل المشاهد صعبة، والتمثيل مهنة صعبة وليس سهلة والممثل لازم يكون مركز جدًا وهذا يستغرق مجهودًا ذهنيا وبدنيًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أنه لم يلتق بالفنان أمير كرارة خلال التصوير، وقابله بعد التصوير فقط.

وعلق على تصريح زوجته حول إجادته الأدوار الرومانسية، قائلا: "زوجتي ليست بعيدة عن الوسط الفني، وهى مساعد مخرج شاطرة جدًا، وكانت من المعجبات بيا كممثل من قبل ارتباطنا.. وترى موهبتي كويس جدًا وتعلم أن لدي الكثير لم يظهر بعد".

ورد "عبدالخالق" على تعليق بسمة وهبة، حول تقمص أحمد زكي للشخصية وتأثره بها، ومدى علاقة ذلك بدوره في مسلسل الاختيار، قائلا: "مع تقديري الكبير للفنان احمد زكى، الذى أعشقه واحب تمثيله.. لكن أختلف معه في هذه المدرسة.. أنا لا أتقمص.. فهذا المدرسة قديمة جدًا وخطر جدًا على الممثل والبيئة المحيطة به.. والتمثيل مهنة عقل وفهم مش شغلانه تقمص وتقليد.. لو فهمت هشتغل صح.. بدون تقمص أو العودة لدكتور نفسانى او مصحة".

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