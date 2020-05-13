إزالة 450 مخالفة إشغال بكفر الدوار (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق المدينة.وأسفرت الحملة عن إزالة 450 مخالفة إشغال طريق، بنطاق شارعي "لواء الإسلام، و26 يوليو"، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم الإشغالات، بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.وقال "مرزوق" إن الحملة جاءت استكمالًا للحملات اليومية التي تشنها الوحدة، للتصدي لكافة حالات إشغال الطريق بنطاق شوارع المدينة وتسهيل الحركة المرورية، وردع المخالفين، لافتًا إلى تشديد الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذين يعاودن تكرار المخالفة بعد إزالتها.كما أكد "رئيس المدينة" على تكثيف الحملات لضبط المخالفين ومحاولي استغلال الظروف الراهنة للقيام بأعمال بالمخالفة للقانون، وذلك بنطاقي المدينة والمركز، من خلال تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية.