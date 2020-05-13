دبى تصدر تعديلات على التخفيف الجزئى للحظر

أدخلت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الثلاثاء، تعديلات طفيفة على بروتوكولات التخفيف الجزئي من قيود الحركة في الإمارة.وجاء القرار، في ضوء المراجعة المستمرة للتدابير الوقائية في إمارة دبي لمواجهة فيروس "كورونا"، وحرصا على ضمان راحة المجتمع دون الإخلال بسلامة وصحة أي من أفراده.وشملت التعديلات، مع الحفاظ على كافة التدابير والإجراءات الوقائية المعلنة، مراكز التسوق في دبي وأسلوب عمل متاجرها من ناحية السماح باسترجاع أو استبدال البضائع، وكذلك استخدام غرف القياس وفق ضوابط واشتراطات تضمن سلامة المتسوقين.وتضمنت التعديلات كذلك فتح الحدائق العامة أمام الجمهور باشتراطات وقائية محددة، وعدم السماح بأي تجمعات لأكثر من 5 أفراد فيها، والسماح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء، وفق اشتراطات وقائية صارمة، من أهمها التباعد المكاني بين الأشخاص.وبالنسبة للمواصلات العامة، جرى استئناف رحلات الباصات، ووسائل النقل البحرية بما فيها "فيري دبي" والتاكسي المائي، والعبارات التقليدية والمكيفة.وسمحت كذلك بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط بحيث لا يتعدى عدد الأفراد عن خمسة، وركوب الدراجات والرياضات المائية على أنواعها والقفز بالمظلات، مع الحفاظ الكامل على جميع التدابير الوقائية.