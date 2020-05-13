«حجر كفر الدوار» تعلن ارتفاع عدد متعافىّ «كورونا» لـ177 حالة

أعلنت مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء لـ 177 حالة مصابة بفيروس كورونا، منذ استقبال المستشفى للمصابين بالفيروس في نهاية شهر أبريل الماضي، بينهم 6 أطباء وأستاذ جامعي.وأكد الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى، استقرار حالة المصابين، مشددًا على اتخاذ كافة إجراءات الرعاية الصحية والعلاجية لهم، من خلال الأطقم الطبية الثلاثة التى شاركت فى العمل منذ تخصيص المستشفى للحجر.وأشار "زايد" إلى أن المستشفى يوجد به حاليًا 135 مصابًا بالفيروس، يتلقون العلاج من خلال الطاقم الطبي الذي يتابع حالات المرضى يوميًا على مدار الساعة، لافتًا إلى أن المستشفى شهدت وفاة 19 حالة مصابة بالفيروس بينهم عدد كبير من أصحاب الأمراض المزمنة.