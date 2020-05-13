البترول تكلف الشركات بغلق محطات الوقود بعد نشوب حريق بالعبور

كلفت الهيئة العامة للبترول، شركات تسويق المنتجات البترولية القريبة من المنطقة الصناعية بحي الشباب بمدينة العبور بغلق جميع محطات الوقود المتواجدة بالمنطقة والتشديد على تأمينها ورفع درجة الاستعداد القصوى من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بالمنطقة، بعد نشوب حريق هائل بمصنع للأسفنج بالقرب من محطات الوقود.كما قامت شركات الغاز بالمنطقة بغلق جميع المحابس القريبة من الحريق والعمل على تأمينها ومواجهة أى تداعيات تنتج عن الحريق تلاشيًا لحدوث أى انفجار قد يحدث من التحام النيران بخطوط الغاز.وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، منذ قليل، دفعت بقيادة العميد أحمد العشماوى، بسيارات إطفاء، للسيطرة على حريق نشب بمصنع للأسفنج بالمنطقة الصناعية بحي الشباب بمدينة العبور.وتلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمصنع للأسفنج بالمنطقة الصناعية بأخر حي الشباب بمدينة العبور، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد نصار مدير الحماية المدنية بالعبور، إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.وتتم الآن أعمال السيطرة على الحريق ومنع نشوبه للمصانع المجاورة بالمنطقة، باستخدام 7 سيارات إطفاء.