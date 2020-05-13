وزيرة الثقافة تنعى الطوخى: تميز بحرفية فى معالجة قضايا المجتمع

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، المخرج والكاتب المسرحي الكبير محمود الطوخي الذي غيبه الموت، مساء الثلاثاء 12 مايو، عن عمر يناهز 75 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة،وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل أحد أبرز كتاب المسرح والدراما التليفزيونية، وتميز بحرفية شديدة في معالجة الكثير من قضايا المجتمع.جدير بالذكر، أن الكاتب محمود الطوخي ولد في 13 مارس 1945، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس عام 1965، عمل بالسد العالي بأسوان عام 1964، وهناك شارك في تأسيس فرقة أسوان المسرحية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968 قسم التمثيل والإخراج، وسافر إلى سوريا عام 1969، وانضم إلى ورشة مسرح الشوك السورية، وشارك بالكتابة في أول عروضها، وفي عام 1970 حضر للإسكندرية بدعوة من فرقة المسرح الجامعي، وقدم من تأليفه وإخراجه عرض «سبرتو على جروشح بلدنا».سافر إلى لندن عام 1972، حيث أمضى هناك 14 عامًا درس خلالها إدارة الفرق المسرحية والإنتاج الفني بأكاديمية ويبردوجلاس، ثم التحق بورشة السيناريست العالمي بادي تشايفسكي لمدة عامين، بعدها عمل معدًا ومقدمًا إذاعيًا بالقسم العربي بالـ«بي. بي. سي»، كما عمل صحفيًا بمجلة الحوادث اللبنانية بعد هجرته للندن ليصل إلى موقع مساعد رئيس التحرير.عاد إلى القاهرة عام 1986، والتحق بالمسرح القومي، وبدأ يمارس الكتابة بالمسرح والسينما والتليفزيون كمحترف، ومن مؤلفاته مسرحيات «غيبوبة»، «دستور يا أسيادنا»، «أنا والبنت حبيبتي»، «حظ نواعم»، ومن مؤلفاته في الدراما التليفزيونية «حكايات زوج معاصر»، «بنات X بنات»، «رجل طموح» و«أيام الحب والشقاوة».