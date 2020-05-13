رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى الطوخى: تميز بحرفية فى معالجة قضايا المجتمع

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:50 ص
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
ايهاب مصطفى
طباعة
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، المخرج والكاتب المسرحي الكبير محمود الطوخي الذي غيبه الموت، مساء الثلاثاء 12 مايو، عن عمر يناهز 75 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة،

وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل أحد أبرز كتاب المسرح والدراما التليفزيونية، وتميز بحرفية شديدة في معالجة الكثير من قضايا المجتمع.

جدير بالذكر، أن الكاتب محمود الطوخي ولد في 13 مارس 1945، وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس عام 1965، عمل بالسد العالي بأسوان عام 1964، وهناك شارك في تأسيس فرقة أسوان المسرحية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968 قسم التمثيل والإخراج، وسافر إلى سوريا عام 1969، وانضم إلى ورشة مسرح الشوك السورية، وشارك بالكتابة في أول عروضها، وفي عام 1970 حضر للإسكندرية بدعوة من فرقة المسرح الجامعي، وقدم من تأليفه وإخراجه عرض «سبرتو على جروشح بلدنا».

سافر إلى لندن عام 1972، حيث أمضى هناك 14 عامًا درس خلالها إدارة الفرق المسرحية والإنتاج الفني بأكاديمية ويبردوجلاس، ثم التحق بورشة السيناريست العالمي بادي تشايفسكي لمدة عامين، بعدها عمل معدًا ومقدمًا إذاعيًا بالقسم العربي بالـ«بي. بي. سي»، كما عمل صحفيًا بمجلة الحوادث اللبنانية بعد هجرته للندن ليصل إلى موقع مساعد رئيس التحرير.

عاد إلى القاهرة عام 1986، والتحق بالمسرح القومي، وبدأ يمارس الكتابة بالمسرح والسينما والتليفزيون كمحترف، ومن مؤلفاته مسرحيات «غيبوبة»، «دستور يا أسيادنا»، «أنا والبنت حبيبتي»، «حظ نواعم»، ومن مؤلفاته في الدراما التليفزيونية «حكايات زوج معاصر»، «بنات X بنات»، «رجل طموح» و«أيام الحب والشقاوة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

بعد ثبوت إصابات كورونا.. إغلاق مستشفى الزهراء الجامعى

الاختيار الحلقة 19.. إصابة هشام عشماوى فى تفجير كمين الفرافرة

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

الآن.. رابط بوابة الثانوية العامة 2020 thanwya emis gov.. أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوى

التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

أمين البرلمان يكشف تفاصيل إصابة شيرين فراج بكورونا

إنفوجراف

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

منوعات

أهالي فرشوط يدشنون مبادرة لدعم الأطباء والمرضى في المستشفيات

وزارة القوى العاملة 2020.. الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتطمة بالرقم القومى

شركة بوينج تتوقع إفلاس شركة طيران واحدة على الأقل بعد فصل الصيف

الأمم المتحدة: المحيطات الدافئة سوف تبعث حرارة غير معتادة لكثير من المناطق

مقالات الرأي
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
نرمين يسر
النهاية تحتاج إلى دين جديد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى الطوخى: تميز بحرفية فى معالجة قضايا المجتمع

«تحديات الاقتصاد في زمن كورونا».. ندوة أونلاين بالجامعة الأمريكية

ننشر تفاصيل المشاركة في مهرجان سينيمانا الأول 2020

حكاية شارع الشيخ يوسف.. أول رئيس لمخابرات محمد علي