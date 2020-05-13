فنزويلا تعتقل 45 شخصًا بتهمة التورط فى محاولة اغتيال مادورو

أعلن الجيش الفنزويلي عن اعتقال 45 مشتبها فيهم بالتورط بمحاولة انقلابية فاشلة على سلطة رئيس البلاد نيكولاس مادورو، مطلع مايو الجاري.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكد الجيش أن أكثر من 10 من المشبوهين ألقي القبض عليهم خلال الـ24 ساعة الماضية.ووصف الحرس الوطني الفنزويلي المقبوض عليهم بأنهم "مرتزقة شاركوا في مخطط إرهابي لزعزعة الاستقرار وإغراق البلاد في الدماء".وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس، الإثنين الماضي، إن السلطات الكولومبية ضالعة في المؤامرة "بصورة مباشرة وشريكة فيها".وبحسب ما ورد في تقارير إعلامية، قتل 8 أشخاص أثناء عملية شنها الأمن الفنزويلي لإحباط محاولة التسلل إلى للبلاد من جانب البحر من قبل مجموعة مؤلفة من حوالي 60 شخصا بينهم مواطنان أمريكيان، في الثاني من مايو.والأسبوع الماضي، قال أحد الأمريكيين المعتقلين أثناء استجوابه إن المجموعة تم تكليفها بمهمة اقتحام القصر الرئاسي في العاصمة كاراكاس وإحكام السيطرة على أحد مطارات البلاد من أجل إخراج مادورو من فنزويلا، فيما يواصل الأمن الفزويلي حملة اعتقالات في أعقاب محاولة إسقاط مادورو الفاشلة.