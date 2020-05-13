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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 19 من «سوق الحرير»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:42 ص
سوق الحرير
سوق الحرير
دعاء عبد المقصود
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انتهت منذ قليل الحلقة التاسعة عشرة من المسلسل السوري "سوق الحرير"، حيث أخبرت قمر زوجها عمران أنها تعرف قصة الولدين فيما يؤكد أبو طلال لسيف أن غريب هو عبدالله.

في الوقت نفسه تسلل شحادة لبيت غريب ويسرق منه ورقة مهمة ليحاول بعدها ابتزاز صابر بخصوص ذلك.

وتقدم فؤاد يطلب لخطبة شمس.
المسلسل من إنتاج "MBC studios" بالتعاون مع شركة ميلسون، وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة.

ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن، ونهال عنبر، وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.

ويعرض حاليًا على "mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net"، وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة "إم بي سي ستوديو وشركة سليما" على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وأيضًا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين أو العناصر الفنية الأخرى.

وتدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وأيضًا علاقته بباقي تجار سوق الحرير، وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟

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